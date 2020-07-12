Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в январе 2020 года был сбит иранскими ПВО из-за отсутствия связи зенитного комплекса "Тор-М1" с командным пунктом средств ПВО, объяснили в Тегеране.
Об этом говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана по результатам расследования.
Было установлено, что незадолго до трагедии зенитный ракетный комплекс был перемещен в другое место, однако не был перенастроен на нужное направление. Связь у зенитчиков с командованием отсутствовала, они ошибочно приняли украинский "Боинг" за военный объект противника и осуществили пуск ракеты.
Украинский лайнер был сбит 8 января текущего года, в результате погибли 176 человек.
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