Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в январе 2020 года был сбит иранскими ПВО из-за отсутствия связи зенитного комплекса "Тор-М1" с командным пунктом средств ПВО, объяснили в Тегеране.

Об этом говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана по результатам расследования.

Было установлено, что незадолго до трагедии зенитный ракетный комплекс был перемещен в другое место, однако не был перенастроен на нужное направление. Связь у зенитчиков с командованием отсутствовала, они ошибочно приняли украинский "Боинг" за военный объект противника и осуществили пуск ракеты.

Украинский лайнер был сбит 8 января текущего года, в результате погибли 176 человек.