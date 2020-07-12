В Таджикистане 46 новых случаев заражения Covid-19

В Таджикистане за минувшие сутки коронавирус выявлен у 46 человек, общее число инфицированных достигло 6 552 человек, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.
По данным ведомства, за прошедшие сутки не зарегистрировано случаев летального исхода, с начала пандемии от последствий болезни скончались 55 человек, 5 228 или 79,8% больных выздоровели, в том числе 52 за прошедшие сутки.
Впервые власти Таджикистана подтвердили факты заражения новой коронавирусной инфекцией 30 апреля.
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