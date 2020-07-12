Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9163 RUR   0.024 GBR   2.1395 TRY   0.2477

Цена на нефть

09.07   $/bbl WTI 39.62 -1.28 Brent 42.35 -0.94

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.07.2020 21:55

ЕС назвал неконструктивным подход России и Китая при голосовании по Сирии в СБ ООН

Евросоюз назвал неконструктивным подход России и Китая при голосовании в Совете Безопасности ООН резолюции о трансграничной международной помощи народу Сирии.

"Вызывает глубокую обеспокоенность тот факт, что резолюция, принятая после неоднократных вето со стороны России и Китая, разрешает только один контрольно-пропускной пункт из двух, ранее доступных ООН", - говорится в распространенном в воскресенье заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и комиссара ЕС по кризисному управлению Янеза Ленарчича.

"Неконструктивный подход некоторых членов Совета Безопасности тем более вызывает сожаление в то время, когда потребности (в помощи) больше, чем когда-либо, и в контексте пандемии коронавируса", - отмечается в нем.

ЕС поддерживает требование докладов генерального секретаря ООН от 21 февраля и 24 июня о полном, устойчивом и беспрепятственном доступе гуманитарной помощи к нуждающимся во всех частях Сирии с использованием всех методов, включая прямые и трансграничные поставки. Он заявляет, что будет делать все возможное для оказания помощи нуждающимся в Сирии даже в нынешних условиях, когда гуманитарное пространство продолжает сужаться.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, РФ, КИТАЙ, ООН


Похожие новости


Заседание глав МИД стран ЕС по обеспечению безопасности Украины пройдет 26 января - Порошенко Намерение Евросоюза диверсифицировать поставки газа не скажется на отношениях с РФ - глава представительства ЕС в Казахстане Россия и Китай могут пересмотреть позицию по Сирии, полагает председатель Евросовета

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]