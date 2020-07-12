ЕС назвал неконструктивным подход России и Китая при голосовании по Сирии в СБ ООН

Евросоюз назвал неконструктивным подход России и Китая при голосовании в Совете Безопасности ООН резолюции о трансграничной международной помощи народу Сирии.
"Вызывает глубокую обеспокоенность тот факт, что резолюция, принятая после неоднократных вето со стороны России и Китая, разрешает только один контрольно-пропускной пункт из двух, ранее доступных ООН", - говорится в распространенном в воскресенье заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и комиссара ЕС по кризисному управлению Янеза Ленарчича.
"Неконструктивный подход некоторых членов Совета Безопасности тем более вызывает сожаление в то время, когда потребности (в помощи) больше, чем когда-либо, и в контексте пандемии коронавируса", - отмечается в нем.
ЕС поддерживает требование докладов генерального секретаря ООН от 21 февраля и 24 июня о полном, устойчивом и беспрепятственном доступе гуманитарной помощи к нуждающимся во всех частях Сирии с использованием всех методов, включая прямые и трансграничные поставки. Он заявляет, что будет делать все возможное для оказания помощи нуждающимся в Сирии даже в нынешних условиях, когда гуманитарное пространство продолжает сужаться.
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