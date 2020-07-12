Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9163 RUR   0.024 GBR   2.1395 TRY   0.2477

Цена на нефть

09.07   $/bbl WTI 39.62 -1.28 Brent 42.35 -0.94

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 12.07.2020 21:00

Ереван пытается вовлечь в карабахский конфликт третьи страны – МИД Азербайджана

Ереван пытается вовлечь в армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт третьи государства, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"12 июля вооруженные силы Армении, применив артиллерийское оружие, предприняли попытку захвата позиций ВС Азербайджана в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы", - подчеркивается в заявлении МИД.

В результате предпринятых подразделениями Азербайджанской Армии ответных мер противник вынужден был отступить. В результате боя двое военнослужащих ВС Азербайджана погибли, пятеро получили ранения.

«Эти провокационные действия армянских военных следует рассматривать как продолжение наблюдаемых в последнее время действий и заявлений руководства Армении, направленных на рост напряженности в регионе. Ереван вместо того, чтобы ликвидировать последствия конфликта и вывести свои оккупационные силы с признанных на международном уровне территорий Азербайджана, не скрывает своих намерений захватывать новые позиции", - указывает внешнеполитическое ведомство.

В МИДе считают, что такими провокационными действиями Армения стремится вовлечь в армяно-азербайджанский конфликт третьи государства.

«Эта провокация Армении ставит под большое сомнение переговоры по урегулированию конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ. Армения несет полную ответственность за провокационные действия, направленные на обострение ситуации в регионе", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, АРМЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


Похожие новости


Баку предлагает Киеву воспользоваться региональными транспортными маршрутами Встреча президента Азербайджана и премьера Армении не планируется Азербайджан и Украина проведут межмидовские политические консультации в формате видеоконференции Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу по Карабаху после ослабления пандемии коронавируса - МИД Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили нагорно-карабахское урегулирование и координацию усилий в борьбе с Covid-19 Главы МИД Азербайджана и Армении согласились продолжить переговоры по Карабаху в ближайшее время

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]