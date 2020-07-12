Ереван пытается вовлечь в карабахский конфликт третьи страны – МИД Азербайджана

Ереван пытается вовлечь в армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт третьи государства, говорится в заявлении МИД Азербайджана.
"12 июля вооруженные силы Армении, применив артиллерийское оружие, предприняли попытку захвата позиций ВС Азербайджана в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы", - подчеркивается в заявлении МИД.
В результате предпринятых подразделениями Азербайджанской Армии ответных мер противник вынужден был отступить. В результате боя двое военнослужащих ВС Азербайджана погибли, пятеро получили ранения.
«Эти провокационные действия армянских военных следует рассматривать как продолжение наблюдаемых в последнее время действий и заявлений руководства Армении, направленных на рост напряженности в регионе. Ереван вместо того, чтобы ликвидировать последствия конфликта и вывести свои оккупационные силы с признанных на международном уровне территорий Азербайджана, не скрывает своих намерений захватывать новые позиции", - указывает внешнеполитическое ведомство.
В МИДе считают, что такими провокационными действиями Армения стремится вовлечь в армяно-азербайджанский конфликт третьи государства.
«Эта провокация Армении ставит под большое сомнение переговоры по урегулированию конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ. Армения несет полную ответственность за провокационные действия, направленные на обострение ситуации в регионе", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.
Х.Насирзаде
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