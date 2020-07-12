Число азербайджанских военных, погибших при отражении армянской атаки, увеличилось до 3 – Минобороны

Минобороны Азербайджана заявило о гибели третьего военнослужащего, погибшего при отражении атаки Вооруженных сил Армении на границе.
«12 июля подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы. Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший солдат Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжело раненый солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглы», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минобороны.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что военнослужащие Азербайджанской Армии погибли при отражении атаки противника.
А.Азизов
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