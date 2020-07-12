AZAL доставили из Москвы в Баку российских врачей

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) 12 июля совершил очередной чартерный рейс из Москвы, на котором были 233 пассажира.
«Самолет Airbus A340 доставил на родину 211 гражданина Азербайджана. Кроме того, этим рейсом по приглашению Фонда Гейдара Алиева в Баку были доставлены 22 российских врача, которые окажут помощь в борьбе с пандемией коронавируса», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в AZAL.
К полету были допущены пассажиры, получившие в течение 48 часов до вылета рейса справку на отсутствие коронавируса (COVID-19).
«Все пассажиры данного рейса по прибытии должны провести две недели в самоизоляции», - подчеркнули в авиакомпании.
А.Азизов
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