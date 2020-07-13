ВС Армении возобновили обстрел позиций Азербайджанской Армии

В вечерние часы ситуация на азербайджано-армянской границе в Товузском направлении вновь обострилась, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе министерства обороны.

«ВС Армении возобновили артиллерийский обстрел позиций Азербайджанской Армии. В ответ Азербайджанская Армия предпринимает адекватные меры», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении в воскресенье на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.

А.Азизов