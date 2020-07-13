ВС Армении обстреливают из минометов азербайджанское село на границе – Минобороны Азербайджана

ВС Армении обстреливают из минометов село Агдам Товузского района Азербайджана.

«Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 120-мм минометов село Агдам Товузского района. В настоящее время оперативная обстановка вдоль линии фронта находится под контролем наших войск. Наши войска принимают более жесткие ответные меры против этой провокации противника», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

А.Азизов