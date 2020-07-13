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Оборона 13.07.2020 01:06

ВС Армении обстреливают из минометов азербайджанское село на границе – Минобороны Азербайджана

ВС Армении обстреливают из минометов село Агдам Товузского района Азербайджана.

«Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 120-мм минометов село Агдам Товузского района. В настоящее время оперативная обстановка вдоль линии фронта находится под контролем наших войск. Наши войска принимают более жесткие ответные меры против этой провокации противника», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ОБОСТРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]