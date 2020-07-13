21 человек пострадал в результате пожара на судне ВМС США

21 человек получил незначительные травмы в результате пожара, произошедшего в воскресенье на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе Сан-Диего, сообщили военные чиновники.

17 моряков и четверо гражданских лиц были госпитализированы с "не представляющими угрозы для жизни травмами", говорится в заявлении представителя Военно-морских надводных сил Тихоокеанского флота США Марка Рэйни.

Он отметил, что на момент пожара судно проходило плановое техническое обслуживание.

На борту находилось около 160 матросов и офицеров, вместо обычных тысячи человек.

Два других пришвартованных рядом судна- USS Fitzgerald и USS Russell были перемещены на причалы подальше от огня, добавил он.

Причина пожара выясняется.

Сообщение о пожаре поступило в 8.30 (19.30 воскресенья). Не сразу стало известно, где на 840-футовом (255-метровом) десантно-штурмовом судне произошел взрыв и возгорание.

Пламя подняло огромный столб темного дыма, который был виден вокруг Сан-Диего.