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Дальнее зарубежье 13.07.2020 09:00

21 человек пострадал в результате пожара на судне ВМС США

21 человек получил незначительные травмы в результате пожара, произошедшего в воскресенье на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе Сан-Диего, сообщили военные чиновники.

17 моряков и четверо гражданских лиц были госпитализированы с "не представляющими угрозы для жизни травмами", говорится в заявлении представителя Военно-морских надводных сил Тихоокеанского флота США Марка Рэйни.

Он отметил, что на момент пожара судно проходило плановое техническое обслуживание.

На борту находилось около 160 матросов и офицеров, вместо обычных тысячи человек.

Два других пришвартованных рядом судна- USS Fitzgerald и USS Russell были перемещены на причалы подальше от огня, добавил он.

Причина пожара выясняется.

Сообщение о пожаре поступило в 8.30 (19.30 воскресенья). Не сразу стало известно, где на 840-футовом (255-метровом) десантно-штурмовом судне произошел взрыв и возгорание.

Пламя подняло огромный столб темного дыма, который был виден вокруг Сан-Диего.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, СУДНО, ПОЖАР, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]