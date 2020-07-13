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Дальнее зарубежье 13.07.2020 09:12

Арабская коалиция уничтожила две баллистические ракеты и шесть беспилотников йеменских хуситов

Коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила и уничтожила запущенные йеменскими хуситами две баллистические ракеты и шесть беспилотников, начиненных взрывчаткой, сообщает агентство SPA со ссылкой на официального представителя коалиции Турки аль-Малики.

"Объединенные коалиционные силы сегодня утром перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, запущенные террористическим, поддерживаемым Ираном ополчением хуситов, чтобы преднамеренно нацелиться на гражданское население и гражданские объекты в Королевстве (Саудовская Аравия - ИФ)", - заявил аль-Малики.

Он отметил, что хуситы намеренно обостряют обстановку, нанося удары по гражданским лицам и гражданским объектам в Йемене и соседних странах с использованием баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов.

"Командование Объединенных сил коалиции будет продолжать осуществлять и предпринимать все необходимые процедуры для защиты гражданского населения и гражданских объектов, а также все оперативные процедуры для прекращения этих террористических актов и неудачных попыток в соответствии с обычным международным гуманитарным правом", - добавил представитель коалиции.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

Ранее в июле арабская коалиция начала новую операцию против йеменских повстанцев. Таким образом, коалиция положила конец объявленному ею в минувшем апреле в одностороннем порядке режиму прекращения огня: тогда он декларировался как часть мер по борьбе с эпидемией коронавируса.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]