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Дальнее зарубежье 13.07.2020 09:02

В Китае за сутки выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

За истекшие сутки в Китае выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом, из них восемь больных в активной форме и шесть бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Все случаи "импортированы".

За предыдущие сутки были выявлены 12 новых случаев заражения, из них семь больных в активной форме и пять бессимптомных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс.

634 человека, зарегистрировано 83 тыс. 602 активных случая заражения, из

них 1 тыс. 979 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены 38 новых случаев заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии в трех районах зарегистрированы 1 тыс. 966 больных с коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 469 (при семи случаях смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 451 (семь случаев смерти).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]