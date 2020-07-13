В Китае за сутки выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

За истекшие сутки в Китае выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом, из них восемь больных в активной форме и шесть бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Все случаи "импортированы".

За предыдущие сутки были выявлены 12 новых случаев заражения, из них семь больных в активной форме и пять бессимптомных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс.

634 человека, зарегистрировано 83 тыс. 602 активных случая заражения, из

них 1 тыс. 979 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены 38 новых случаев заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии в трех районах зарегистрированы 1 тыс. 966 больных с коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 469 (при семи случаях смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 451 (семь случаев смерти).