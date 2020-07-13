Совокупный новый долг мировых компаний в 2020 году может вырасти на $1 трлн

Компании по всему миру в 2020 году могут увеличить корпоративный долг до $1 трлн, пытаясь укрепить свое финансовое положение в условиях пандемии коронавируса, говорится в аналитическом отчете финансовой холдинговой компании Janus Henderson.

"COVID изменил все. Теперь речь идет о сохранении капитала и создании укрепленного баланса", - сказал менеджер Janus Henderson, которая подготовила анализ для нового индекса корпоративного долга на основе изучения данных 900 ведущих фирм мира.

По подсчетам Janus Henderson, беспрецедентный рост приведет к тому, что общий глобальный корпоративный долг вырастет на 12% и составит около $9,3 трлн.

В прошлом году также наблюдался резкий рост на 8%, вызванный слияниями и поглощениями, а также заимствованиями фирм для финансирования выкупа акций и дивидендов.