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Оборона 13.07.2020 09:05

Азербайджанский офицер погиб в ходе ночного боя с армянскими военными на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщает о сохраняющейся напряженности в ночь на 13 июля на границе с Арменией.

«В ходе ночных боев подразделения ВС Азербайджана уничтожили артиллерийские установки, автомобильную техники и живую силу противника, уничтожили опорный пункт противника. К сожалению, в ходе боев погиб лейтенант ВС Азербайджана Рашад Махмудов», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минобороны.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что в настоящее время ситуация находится под контролем азербайджанских военных, предпринимаются контрмеры против противника.

«Противник скрывает данные о своих потерях», - подчеркнули в Минобороны.

Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении в воскресенье на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.

Н.Аббасова

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Тэги: ГРАНИЦА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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