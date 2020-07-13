Азербайджанский офицер погиб в ходе ночного боя с армянскими военными на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщает о сохраняющейся напряженности в ночь на 13 июля на границе с Арменией.
«В ходе ночных боев подразделения ВС Азербайджана уничтожили артиллерийские установки, автомобильную техники и живую силу противника, уничтожили опорный пункт противника. К сожалению, в ходе боев погиб лейтенант ВС Азербайджана Рашад Махмудов», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минобороны.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что в настоящее время ситуация находится под контролем азербайджанских военных, предпринимаются контрмеры против противника.
«Противник скрывает данные о своих потерях», - подчеркнули в Минобороны.
Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении в воскресенье на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.
Н.Аббасова
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