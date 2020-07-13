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Здравоохранение 13.07.2020 09:10

Число инфицированных COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 13 млн - Worldometer

С начала пандемии коронавируса число инфицированных в мире по состоянию на 06:00 понедельника достигло 13 млн 34 тыс. 955 человек, сообщил портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, смертность от связанных с коронавирусной инфекцией заболеваний в мире составила 571 тыс. 518 человек, излечились почти 7,6 млн.

Уровень смертности на 1 млн жителей планеты на утро понедельника -73,3, сообщил Worldometer.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОРНАВИРУС, ИНФИЦИРОВАННЫЕ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]