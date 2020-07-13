Число инфицированных COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 13 млн - Worldometer

С начала пандемии коронавируса число инфицированных в мире по состоянию на 06:00 понедельника достигло 13 млн 34 тыс. 955 человек, сообщил портал Worldometer.
По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, смертность от связанных с коронавирусной инфекцией заболеваний в мире составила 571 тыс. 518 человек, излечились почти 7,6 млн.
Уровень смертности на 1 млн жителей планеты на утро понедельника -73,3, сообщил Worldometer.
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