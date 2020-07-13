Численность военнослужащих США в Афганистане сократилась до 8,6 тыс. - NHK

Численность военных США в Афганистане была сокращена до 8 тыс. 600 человек, как было предусмотрено соглашением, подписанным США и талибами (движение "Талибан", террористическая организация, запрещена в РФ) в конце февраля в Катаре, сообщает телеканал NHK.
Представитель американских вооруженных сил в Афганистане заявил телеканалу, что сокращение войск было завершено.
Соглашение, заключенное властями США и представителями движения "Талибан" в феврале, предусматривает сокращение американского военного присутствия в Афганистане с 13 тыс. человек до 8,6 тыс. к 13 июля.
Кроме того, мирное соглашение призывает оставшиеся американские войска покинуть страну в течение 14 месяцев с момента подписания документа.
Согласно документу, США должны вывести все свои войска из Афганистана, в свою очередь талибы обязались не позволить террористическим организациям использовать территорию своей страны для атак против США и их союзников. В соглашении также было указано, что правительство Афганистана до начала мирных межафганских переговоров отпустит из тюрем 5 тыс. сторонников движения "Талибан". Талибы в свою очередь обязались освободить из плена 1 тыс. военнослужащих правительственных сил.
Пока талибы освободили лишь несколько сотен сотрудников силовых ведомств.
Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.
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