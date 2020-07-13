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Дальнее зарубежье 13.07.2020 09:31

Численность военнослужащих США в Афганистане сократилась до 8,6 тыс. - NHK

Численность военных США в Афганистане была сокращена до 8 тыс. 600 человек, как было предусмотрено соглашением, подписанным США и талибами (движение "Талибан", террористическая организация, запрещена в РФ) в конце февраля в Катаре, сообщает телеканал NHK.

Представитель американских вооруженных сил в Афганистане заявил телеканалу, что сокращение войск было завершено.

Соглашение, заключенное властями США и представителями движения "Талибан" в феврале, предусматривает сокращение американского военного присутствия в Афганистане с 13 тыс. человек до 8,6 тыс. к 13 июля.

Кроме того, мирное соглашение призывает оставшиеся американские войска покинуть страну в течение 14 месяцев с момента подписания документа.

Согласно документу, США должны вывести все свои войска из Афганистана, в свою очередь талибы обязались не позволить террористическим организациям использовать территорию своей страны для атак против США и их союзников. В соглашении также было указано, что правительство Афганистана до начала мирных межафганских переговоров отпустит из тюрем 5 тыс. сторонников движения "Талибан". Талибы в свою очередь обязались освободить из плена 1 тыс. военнослужащих правительственных сил.

Пока талибы освободили лишь несколько сотен сотрудников силовых ведомств.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ВОЙСКА, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]