Япония и США выясняют причины заражения COVID-19 американских военных на базах на японской территории

Япония и США пытаются совместными усилиями разобраться в причинах заражения коронавирусом американских военнослужащих на военных базах на японской территории, сообщил генсек японского кабинета министров Есихидэ Суга журналистам в понедельник.
"Япония и США обмениваются информацией о деятельности инфицированных военных", - сказал Суга на брифинге.
По меньшей мере, 62 американских военных, которые проходят службу на трех американских военных базах в Японии, заразились коронавирусом в период с 7 по 12 июля, сообщил чиновник.
По состоянию на утро понедельника, в Японии с начала пандемии COVID-19 выявлено 21 тыс. 839 заболевших, скончались 983 человека, излечились 17,8 тыс.
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