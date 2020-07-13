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Дальнее зарубежье 13.07.2020 09:43

Япония и США выясняют причины заражения COVID-19 американских военных на базах на японской территории

Япония и США пытаются совместными усилиями разобраться в причинах заражения коронавирусом американских военнослужащих на военных базах на японской территории, сообщил генсек японского кабинета министров Есихидэ Суга журналистам в понедельник.

"Япония и США обмениваются информацией о деятельности инфицированных военных", - сказал Суга на брифинге.

По меньшей мере, 62 американских военных, которые проходят службу на трех американских военных базах в Японии, заразились коронавирусом в период с 7 по 12 июля, сообщил чиновник.

По состоянию на утро понедельника, в Японии с начала пандемии COVID-19 выявлено 21 тыс. 839 заболевших, скончались 983 человека, излечились 17,8 тыс.

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Тэги: ЯПОНИЯ, США, ВОЕННЫЕ, ВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]