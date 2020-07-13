ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных из гранатометов и минометов - Минобороны Азербайджана

С целью обострения ситуации подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские винтовки, 60, 82 и 120 миллиметровые минометы, и другие артиллерийские установки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 70 раз, сообщает Минобороны Азербайжана.
«С позиций, расположенных в селе Мосесгех Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Агдам Товузского района. Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов», - подчеркивает Минобороны Азербайджана.
По данным оборонного ведомства, «ответным огнем противник был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку».
Н.Аббасова
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