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Оборона 13.07.2020 09:21

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных из гранатометов и минометов - Минобороны Азербайджана

С целью обострения ситуации подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские винтовки, 60, 82 и 120 миллиметровые минометы, и другие артиллерийские установки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 70 раз, сообщает Минобороны Азербайжана.

«С позиций, расположенных в селе Мосесгех Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Агдам Товузского района. Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов», - подчеркивает Минобороны Азербайджана.

По данным оборонного ведомства, «ответным огнем противник был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку».

Н.Аббасова

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Тэги: ПЕРЕМИРИЕ, НАРУШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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