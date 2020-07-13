Манат подешевел к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 13 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 13 июля ЦБА установил 1,9248 манат/1EUR (10 июля - 1,9193 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 13 июля сохранил 0,024 манат/1RUB.

Н.Аббасова