Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9163 RUR   0.024 GBR   2.1395 TRY   0.2477

Цена на нефть

10.07   $/bbl WTI 40.55 0.93 Brent 43.24 0.89

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 13.07.2020 09:29

Число жертв коронавируса в мире приближается к 570 тыс., число инфицированных - более 12,9 млн - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 569 тыс. 126 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс. 620, сообщил в понедельник американский университет Джонса Хопкинса.

Днем ранее этот показатель составлял 4 тыс. 297.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, насчитывается 12 млн 910 тыс. 328 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 225 тыс. 919 против 238 тыс. 72 сутками ранее, излечились 7,1 млн человек.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США и Бразилии.

В Соединенных Штатах выявлено 3 млн 304 тыс. 913 заболевших (рост за сутки - 58 тыс. 988), скончались 135 тыс. 203 человека (рост за сутки - 426), излечились более 1 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 1 млн 864 тыс. 681 (рост за сутки - 24 тыс. 831), умерли 72 тыс. 100 (рост за сутки - 621), вылечены 1,27 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки число больных выросло с 849 тыс. 522 до 878 тыс. 254 при 23 тыс. 174 летальных исходах и 553 тыс. выздоровевших.

На третьем месте по числу умерших стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 44 тыс. 904 человек, заразились 291 тыс. 154 человека.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 73,3. В США на 1 млн населения скончались 416 человек, Бразилии - 339, Индии - 17, Великобритании - 660.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ДАННЫЕ


Похожие новости


Число жертв коронавируса в мире превысило 564 тыс., число инфицированных - 12,68 млн - университет Хопкинса Число жертв коронавируса в мире превысило 560 тыс., число инфицированных - более 12,46 млн - университет Хопкинса Число жертв коронавируса в мире превысило 554 тыс., число инфицированных - более 12,26 млн В ВОЗ создадут комиссию для оценки работы организации по борьбе с коронавирусом Число жертв коронавируса в мире превысило 548 тыс., число инфицированных - более 12 млн - университет Хопкинса Число жертв коронавируса в мире превысило 543 тыс., число инфицированных - почти 11,8 млн

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]