Число жертв коронавируса в мире приближается к 570 тыс., число инфицированных - более 12,9 млн - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 569 тыс. 126 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс. 620, сообщил в понедельник американский университет Джонса Хопкинса.
Днем ранее этот показатель составлял 4 тыс. 297.
Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, насчитывается 12 млн 910 тыс. 328 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 225 тыс. 919 против 238 тыс. 72 сутками ранее, излечились 7,1 млн человек.
Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США и Бразилии.
В Соединенных Штатах выявлено 3 млн 304 тыс. 913 заболевших (рост за сутки - 58 тыс. 988), скончались 135 тыс. 203 человека (рост за сутки - 426), излечились более 1 млн.
В Бразилии число инфицированных достигло 1 млн 864 тыс. 681 (рост за сутки - 24 тыс. 831), умерли 72 тыс. 100 (рост за сутки - 621), вылечены 1,27 млн.
На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки число больных выросло с 849 тыс. 522 до 878 тыс. 254 при 23 тыс. 174 летальных исходах и 553 тыс. выздоровевших.
На третьем месте по числу умерших стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 44 тыс. 904 человек, заразились 291 тыс. 154 человека.
По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 73,3. В США на 1 млн населения скончались 416 человек, Бразилии - 339, Индии - 17, Великобритании - 660.
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