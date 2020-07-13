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Дальнее зарубежье 13.07.2020 09:41

Действующий президент Польши Анджей Дуда победил во втором туре президентских выборов в стране - данные экзит-поллов

Действующий президент Польши Анждей Дуда заручается большей поддержкой избирателей во втором туре выборов главы государства, за него отдали голоса 50,4% избирателей, его конкурент, представитель оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получает 49,6% голосов - таковы данные опросов, проведенных на выходах с избирательных участков.

Согласно этим же данным, явка избирателей во втором туре составила 68,9%.

Наблюдатели, между тем, отмечают, что Дуда "лишь на волосок" обошел Тшасковского, в силу чего окончательные итоги выборов до самого конца будут оставаться загадкой.

Ожидается, что первые частичные официальные данные второго тура президентских выборов Государственная избирательная комиссия огласит в понедельник утром.

Дуда вышел лидером и в первом туре, который состоялся 28 июня - тогда за него проголосовали 8,45 млн (43,5%) избирателей. За Тшасковского отдали голоса 5,9 млн (30,46%) человек.

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Тэги: ПОЛЬША, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]