Действующий президент Польши Анджей Дуда победил во втором туре президентских выборов в стране - данные экзит-поллов

Действующий президент Польши Анждей Дуда заручается большей поддержкой избирателей во втором туре выборов главы государства, за него отдали голоса 50,4% избирателей, его конкурент, представитель оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получает 49,6% голосов - таковы данные опросов, проведенных на выходах с избирательных участков.
Согласно этим же данным, явка избирателей во втором туре составила 68,9%.
Наблюдатели, между тем, отмечают, что Дуда "лишь на волосок" обошел Тшасковского, в силу чего окончательные итоги выборов до самого конца будут оставаться загадкой.
Ожидается, что первые частичные официальные данные второго тура президентских выборов Государственная избирательная комиссия огласит в понедельник утром.
Дуда вышел лидером и в первом туре, который состоялся 28 июня - тогда за него проголосовали 8,45 млн (43,5%) избирателей. За Тшасковского отдали голоса 5,9 млн (30,46%) человек.
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