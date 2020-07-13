Анкара осуждает эскалацию Арменией ситуации на границе с Азербайджаном – МИД Турции

МИД Турции призвал Армению отказаться от эскалации напряженности на границе с Азербайджаном, призывает международное сообщество отреагировать на данную провокацию Еревана.

«Мы решительно осуждаем нападение армянских военных на Товузский район Азербайджана. Попытки Армения расширить масштабы конфликта с Азербайджаном, обречены на провал», - говорится в заявлении МИД Турции.

Анкара призвала Ереван отказаться от таких провокаций. «Прибегать к авантюризму ради амбиций, которые превышают их собственные возможности, выявляет обоснованную слабость Армении и является самым серьезным препятствием на пути к миру и стабильности в нашем регионе. Армянская сторона должна отказаться от такой опасной тактики, выбрать путь закона и рационального мышления», - подчеркивает МИД.

МИД также призвал международное сообщество дать реакцию на действия Армении. «Турция всеми своими возможностями продолжит быть рядом с Азербайджаном в борьбе за защиту территориальной целостности», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении в воскресенье на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.

Бои в Товузском направлении границы продолжались и в ночь на понедельник. ВС Азербайджана уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки и живую силу противника. При этом в ходе ночных боев погиб азербайджанский офицер.

Н.Аббасова