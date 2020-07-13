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СНГ 13.07.2020 13:16

Лукашенко одобрил изменения в соглашение с РФ о кредите на строительство БелАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола, которым вносятся изменения в межправительственное белорусско-российское соглашение о кредите на строительство БелАЭС.

Соответствующий указ №263 президента опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Кроме того, указом №264 президент одобрил внесение изменений в межправсоглашение с РФ о строительстве АЭС на территории республики.

Как сообщалось, 26 июня после телефонного разговора премьер-министров Белоруссии и РФ Романа Головченко и Михаила Мишустина пресс-служба белорусского Совмина проинформировала о достижении на межгосударственном уровне всех решений для изменения условий госкредита РФ на строительство БелАЭС.

Ранее, 22 июня правительство РФ одобрило проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами двух стран от 2011 года о предоставлении Белоруссии государственного экспортного кредита для строительства АЭС.

В апреле источник "Интерфакса", знакомый с проектом протокола о внесении изменений в межправсоглашение двух стран, сообщал, что Россия согласилась реструктурировать кредит на строительство БелАЭС. Документ предполагает продление периода использования кредита на 2 года - до конца 2022 года, замену действующей "смешанной" процентной ставки по кредиту на фиксированную в размере 3,3% годовых, а также перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года.

Межправительственное соглашение о предоставлении Минску государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции, предусматривающее выделение до $10 млрд, было подписано 25 ноября 2011 года. Средства предоставлены для финансирования 90% стоимости работ по генконтракту на строительство АЭС. Еще 10% оплачивает белорусская сторона.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Минэнерго республики сообщало, что планируется обеспечить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго - в 2021 года. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АЭС, КРЕДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]