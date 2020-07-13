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Дальнее зарубежье 13.07.2020 12:45

Маск опередил Баффета в рейтинге миллиардеров Bloomberg

Основатель Tesla Илон Маск опередил Уоррена Баффета в списке богатейших людей по версии Bloomberg, поднявшись на седьмое место.

Состояние Маска выросло более чем на $6 млрд в пятницу, 10 июля, после того как акции Tesla подорожали на 10,8%. Бизнесмену принадлежит 20,8% акций компании, то есть его доля составляет около $60 млрд. Также Маск владеет долей в корпорации SpaceX.

Таким образом, состояние Маска оценивается в $70,5 млрд, Баффета - в $69,2 млрд. Состояние последнего на прошлой неделе сократилось, после того как он передал на благотворительность акции Berkshire Hathaway примерно на $3 млрд.

Сейчас самым богатым человеком в мире является глава Amazon Джефф Безос ($189 млрд). Следом идут основатель Microsoft Билл Гейтс ($116 млрд) и глава Facebook Марк Цукерберг ($93 млрд).

На четвертой строчке глава корпорации Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно ($92,6 млрд), за которым идет бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер ($76,8 млрд).

На шестом месте сооснователь Google Ларри Пейдж ($72,2 млрд).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, БИЗНЕС, ДОХОДЫ, СПИСОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]