Избирком Польши сообщает о рекордной явке избирателей во втором туре президентских выборов

Данные с участков, которые пока не поступили в Государственную избирательную комиссию Польши, не окажут существенного влияния на итоги прошедших накануне президентских выборов, сообщил в понедельник журналистам глава комиссии Сыльвестер Марциняк, комментируя результаты подсчетов с 99,97% избирательных участков.

По его словам, к настоящему времени в систему госизбиркома не поступили протоколы с пяти участков в Польше и девяти - из-за рубежа - из Брюсселя, Лондона и Манчестера.

Председатель избиркома отметил, что ожидает поступления недостающих данных в ближайшие часы.

Между тем, он отметил рекордную с 1995 года явку избирателей. В целом по Польше она составила 68,12%, но одном из районов страны на избирательные участки пришли 98% имеющих право голоса.

Согласно имеющимся данным, действующий президент Польши Анджей Дуда заручился большей поддержкой избирателей, за него отдали голоса 51,21% избирателей, его конкурент, представитель оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получает 48,79% голосов.