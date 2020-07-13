Инцидент на границе с Арменией может перерасти в крупные столкновения – посол Азербайджана в РФ

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы не исключил, что конфликт на границе с Арменией может перерасти в крупные столкновения.

«Вчерашнее обострение на азербайджано-армянской границе не является чем-то новым и сенсационным. Я много раз говорил, об этом говорил и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, что Азербайджан никогда не смирится с потерей 20 процентов своей территории. Разговор даже не идёт о Нагорном Карабахе, разговор не идёт о том, что кто-то хочет выгнать оттуда лиц армянской национальности. Разговор идёт о том, что оккупировано 20 процентов территории Азербайджана. Как вы думаете, десятимиллионная, богатая, развитая инфраструктурно, вооружённая страна будет позволять оккупировать бесконечное количество времени свою территорию? Это же невозможно», - заявил Бюльбюль оглы в интервью радиостанции «Говорит Москва», сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По словам посла, мирные переговоры не дают никакого результата. В связи с этим Полад Бюльбюль оглы не исключил начала полномасштабных боевых действий в регионе.

«До тех пор, пока будет оккупирована азербайджанская территория, такие инциденты неизбежны. Мы об этом говорили и в 2016 году, когда были активные боевые действия. К сожалению, большие страны, наши соседи, стараются заморозить этот конфликт, чтобы он бесконечно длился. Переговоры не могут идти ради переговоров. Переговоры должны давать результаты. Если они не дают результата, то естественно будут военные действия. Поэтому надо, чтобы раз и навсегда была понятна позиция. Я удивляюсь, как её не слышат, её не понимают. Мы об этом много раз говорили, что азербайджанский народ никогда не смирится с потерей своих территорий. Разговор идёт о выводе иностранных войск с территории Азербайджана. И пока они находятся на территории Азербайджана, такие конфликты будут продолжаться и в один день могут перерасти в масштабную войну, которая будет катастрофой для всего региона», - отметил он.

Посол подчеркнул, что в Баку не допустят создания «второго армянского государства на территории Южного Кавказа».

«Дело не в том, кто первый начал, кто второй ответил. Это всё детали, которые не имеют значения. Вопрос – почему это возникает? Потому что оккупированы территории Азербайджана. Потому что иностранные войска силой удерживают территорию Азербайджана. Я не стесняюсь и говорю, что пора решить этот конфликт на основе международного права, а международное право полностью на азербайджанской стороне. Ну сколько же можно терпеть? Сегодня азербайджанская армия способна выполнить задачи, поставленные верховным главнокомандующим. Верховный главнокомандующий не даёт эту команду, потому что не хочет, чтобы текла кровь. Вчера Азербайджан понёс очередные жертвы. Мы их не скрываем. Вопрос нужно решить. Мы готовы решать его мирным путём. Но не переговоры ради переговоров, а конкретные субстантивные переговоры, которые могут сдвинуть вопрос с мёртвой точки. Пока вопрос не решен, такие вещи могут происходить. И, ещё раз хочу повторить, могут вылиться в полномасштабную войну со всеми своими негативными последствиями», - добавил дипломат.

Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении в воскресенье на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.

Бои в Товузском направлении границы продолжались и в ночь на понедельник. ВС Азербайджана уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки и живую силу противника. При этом в ходе ночных боев погиб азербайджанский офицер.

Власти Азербайджана ответственность за инцидент на границе возлагают на руководство Армении.

А.Азизов