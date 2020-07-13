ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 150 млн манатов на 14 дней

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 150 млн манатов в понедельник на очередном депозитном аукционе для банков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"Центробанк 13 июля провел очередной депозитный аукцион, на котором привлек 150 млн манатов, хотя предложение в ходе аукциона составило 567,5 млн манатов. Средневзвешенная ставка в ходе аукциона составила 6,51% (6 июля – 6,51%)", - отметили в банке.
Средства привлечены сроком на 14 дней.
Как сообщалось, ЦБА с июня 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
А. Мамедов
Москва призывает Баку и Ереван к сдержанности в зоне конфликта
В ЕС обеспокоены боями на границе Азербайджана и Армении – спецпредставитель на Южном Кавказе
Армения пытается вовлечь в конфликт в Карабахе третьи страны – глава МИД Азербайджана
Разработать вакцину от коронавируса вряд ли удастся к 2021 году, считает французский эпидемиолог
Бакинская мэрия привлекла подрядчика для проектирования нового парка
Число жертв коронавируса в мире приближается к 570 тыс., число инфицированных - более 12,9 млн - университет Хопкинса
ИВ Абшеронского района направит 276 тыс. манатов на ремонт жилфонда Хырдалана
ИВ Сальянского района направит около 600 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Гахского района направит свыше 650 тыс. манатов на благоустройство и ремонт
В Молдавии за выходные выявлено 458 новых случаев коронавируса
Избирком Польши сообщает о рекордной явке избирателей во втором туре президентских выборов
Лукашенко одобрил изменения в соглашение с РФ о кредите на строительство БелАЭС
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
“Nar” и TƏBİB стартуют конкурс “Герои Дня”
Подарок для абонентов Bakcell, использующих мобильное приложение
Развивайте своё фермерское хозяйство с новой агрокредитной кампанией AccessBank!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог