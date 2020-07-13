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Финансы 13.07.2020 12:57

ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 150 млн манатов на 14 дней

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 150 млн манатов в понедельник на очередном депозитном аукционе для банков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"Центробанк 13 июля провел очередной депозитный аукцион, на котором привлек 150 млн манатов, хотя предложение в ходе аукциона составило 567,5 млн манатов. Средневзвешенная ставка в ходе аукциона составила 6,51% (6 июля – 6,51%)", - отметили в банке.

Средства привлечены сроком на 14 дней.

Как сообщалось, ЦБА с июня 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АУКЦИОН, ДЕПОЗИТНЫЙ, РЕЗУЛЬТАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]