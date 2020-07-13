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Дальнее зарубежье 13.07.2020 13:04

В результате теракта в Афганистане ранены свыше 40 человек

Свыше 40 человек получили ранения в результате теракта, совершенного в понедельник в административном центре афганской провинции Саманган городе Айбаке.

Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался у здания Национального управления безопасности, ранения получили 43 человека, в том числе трое детей и женщина, сообщил афганский телеканал Ariana news со ссылкой на представителя губернатора провинции Седика Азизи.

По его словам, вслед за мощным взрывом здание управления атаковали вооруженные люди, с которыми сотрудники силы безопасности вступили в перестрелку.

Пока никто не взял на себя ответственность за этот теракт.

По сообщению афганских СМИ, накануне боевики радикального движения "Талибан" совершили серию нападений в других провинциях. В результате погибли несколько сотрудников сил безопасности страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]