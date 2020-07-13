В результате теракта в Афганистане ранены свыше 40 человек

Свыше 40 человек получили ранения в результате теракта, совершенного в понедельник в административном центре афганской провинции Саманган городе Айбаке.

Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался у здания Национального управления безопасности, ранения получили 43 человека, в том числе трое детей и женщина, сообщил афганский телеканал Ariana news со ссылкой на представителя губернатора провинции Седика Азизи.

По его словам, вслед за мощным взрывом здание управления атаковали вооруженные люди, с которыми сотрудники силы безопасности вступили в перестрелку.

Пока никто не взял на себя ответственность за этот теракт.

По сообщению афганских СМИ, накануне боевики радикального движения "Талибан" совершили серию нападений в других провинциях. В результате погибли несколько сотрудников сил безопасности страны.