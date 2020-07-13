Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9248 RUR   0.024 GBR   2.1509 TRY   0.2477

Цена на нефть

10.07   $/bbl WTI 40.55 0.93 Brent 43.24 0.89

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 13.07.2020 13:25

Йеменские повстанцы заявили об обстреле нефтяного завода Saudi Aramco

Йеменские повстанцы-хуситы объявили, что атаковали при помощи баллистических ракет и беспилотников крупный нефтеперерабатывающий завод компании Saudi Aramco в городе Джизан на юго-западе Саудовской Аравии, сообщает в понедельник ливанское издание "Дейли стар".

Был атакован "гигантский нефтяной объект в индустриальной зоне Джизана. Удар был точным", заявил представитель повстанцев Яхья Сареа.

Он также сообщил, что повстанцы выпустили беспилотники против военных целей, размещенных в аэропортах городов Джизан, Абха, Наджран и Хамис-Мушайт.

Однако, уточняет "Дейли стар", Saudi Aramco пока не прокомментировала утверждения повстанцев по поводу атаки на ее предприятие.

Ранее агентство SPA со ссылкой на официального представителя коалиции Турки аль-Малики сообщало, что арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила и уничтожила запущенные йеменскими хуситами две баллистические ракеты и шесть беспилотников, начиненных взрывчаткой. Однако в коалиции не уточнили, где именно произошел перехват целей, и были ли поражены какие-либо объекты на территории Саудовской Аравии.

В январе хусисты также заявляли, что нанесли удар по объекту нефтяной компании Saudi Aramco в административном округе Джизан в Саудовской Аравии. Но в Эр-Рияде заверили, что отбили атаку.

В ночь на 14 сентября 2019 года предприятия Saudi Aramco - национальной нефтяной компании Саудовской Аравии - подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в стране комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке Саудовской Аравии. Это привело к сокращению добычи нефти в стране вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отверг эти обвинения.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

Ранее в июле арабская коалиция начала новую операцию против йеменских повстанцев. Таким образом, коалиция положила конец объявленному ею в минувшем апреле в одностороннем порядке режиму прекращения огня: тогда он декларировался как часть мер по борьбе с эпидемией коронавируса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЙЕМЕН, САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ, АТАКА


Похожие новости


Хуситы заявили об ударе по объекту Saudi Aramco в Саудовской Аравии Йеменские повстанцы предупредили о якобы готовящихся Ираном новых ударах по Саудовской Аравии Йеменские повстанцы объявили о прекращении атак против Саудовской Аравии в связи с мирными инициативами Эр-Рияда Рухани назвал атаку на нефтяные предприятия в Саудовской Аравии предупреждением от йеменцев Саудовцы сбили ракету хуситов, 26 человек получили ранения от осколков Десятки йеменских повстанцев погибли в Сане в результате авианалета коалиции Саудовской Аравии

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]