Йеменские повстанцы заявили об обстреле нефтяного завода Saudi Aramco

Йеменские повстанцы-хуситы объявили, что атаковали при помощи баллистических ракет и беспилотников крупный нефтеперерабатывающий завод компании Saudi Aramco в городе Джизан на юго-западе Саудовской Аравии, сообщает в понедельник ливанское издание "Дейли стар".

Был атакован "гигантский нефтяной объект в индустриальной зоне Джизана. Удар был точным", заявил представитель повстанцев Яхья Сареа.

Он также сообщил, что повстанцы выпустили беспилотники против военных целей, размещенных в аэропортах городов Джизан, Абха, Наджран и Хамис-Мушайт.

Однако, уточняет "Дейли стар", Saudi Aramco пока не прокомментировала утверждения повстанцев по поводу атаки на ее предприятие.

Ранее агентство SPA со ссылкой на официального представителя коалиции Турки аль-Малики сообщало, что арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила и уничтожила запущенные йеменскими хуситами две баллистические ракеты и шесть беспилотников, начиненных взрывчаткой. Однако в коалиции не уточнили, где именно произошел перехват целей, и были ли поражены какие-либо объекты на территории Саудовской Аравии.

В январе хусисты также заявляли, что нанесли удар по объекту нефтяной компании Saudi Aramco в административном округе Джизан в Саудовской Аравии. Но в Эр-Рияде заверили, что отбили атаку.

В ночь на 14 сентября 2019 года предприятия Saudi Aramco - национальной нефтяной компании Саудовской Аравии - подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в стране комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке Саудовской Аравии. Это привело к сокращению добычи нефти в стране вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отверг эти обвинения.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

Ранее в июле арабская коалиция начала новую операцию против йеменских повстанцев. Таким образом, коалиция положила конец объявленному ею в минувшем апреле в одностороннем порядке режиму прекращения огня: тогда он декларировался как часть мер по борьбе с эпидемией коронавируса.