Армения пытается вовлечь в конфликт в Карабахе третьи страны – глава МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в понедельник провел телефонный разговор с личным представитель действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком и российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе МИД Азербайджана.

"Министр уведомил представителей ОБСЕ о предотвращении попыток Армении атаковать азербайджанские позиции. Мамедъяров выразил крайнее недовольство текущей ситуацией в регионе и оценил новые провокации Армении как акт агрессии", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Министр отметил, что эти целенаправленные провокации Армении направлены на вовлечение в нагорно-карабахский конфликт третьих стран и отвлечение общества Армении от проблем внутри страны.

Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении в воскресенье на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.

Бои в Товузском направлении границы продолжались и в ночь на понедельник. ВС Азербайджана уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки и живую силу противника. При этом в ходе ночных боев погиб азербайджанский офицер.

А. Мамедов