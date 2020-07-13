Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9248 RUR   0.024 GBR   2.1509 TRY   0.2477

Цена на нефть

10.07   $/bbl WTI 40.55 0.93 Brent 43.24 0.89

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 13.07.2020 13:56

В Молдавии за выходные выявлено 458 новых случаев коронавируса

В Молдавии общее число инфицированных коронавирусом достигло 19 тыс. 382, при этом 642 человека скончались, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики Кристина Стратулат.

"В субботу было проведено 1 743 теста, в том числе 1 149 первичных тестов, а в воскресенье - 1 071 тест, в том числе 743 первичных теста. В субботу 284 теста оказались положительными, а в воскресенье - 174", - сказала Стратулат в понедельник.

Всего за неделю было зарегистрировано 1 568 случаев заражения коронавирусом, что на четыре случая больше, чем неделей раньше - с 29 июня по 5 июля. "В общей сложности, в Молдавии было проведено 118 335 тестов. Общее количество зараженных составило 19 382 человека. Из них 12 793 вылечились, скончались 642 человека", - отметила пресс-секретарь.

Она уточнила, что общее число активных случаев в Молдавии составляет 5 947. В тяжелом состоянии находятся 362 человека.

В Молдавии до 15 июля действует режим чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Это означает, что практически нет запретов на экономическую деятельность при обязательном соблюдении социальной дистанции и других мер предосторожности. Пока не работают детские сады и дошкольные учреждения, детские лагеря, парки развлечений, бассейны. Также запрещены массовые мероприятия с участием более 50 человек, а также свадьбы, крестины и другие церемонии.

Молдавские власти намеревались с 15 июля отменить все ограничения. Однако в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом правительство продлило ограничения до 31 июля. С 16 июля откроются только бассейны и можно будет пользоваться раздевалками и душевыми в фитнес-центрах и спортзалах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


Похожие новости


Молдавский премьер опасается начала второй волны заражения коронавирусом в республике В Молдавии выявлено 188 новых случаев коронавируса Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 5 тыс. Глава МВД Молдавии заболел коронавирусом в легкой форме Почти 29% от всех заразившихся Covid-19 в Молдавии - медработники, утверждает премьер Коронавирус добрался до Молдавии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]