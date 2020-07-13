В Молдавии за выходные выявлено 458 новых случаев коронавируса

В Молдавии общее число инфицированных коронавирусом достигло 19 тыс. 382, при этом 642 человека скончались, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики Кристина Стратулат.

"В субботу было проведено 1 743 теста, в том числе 1 149 первичных тестов, а в воскресенье - 1 071 тест, в том числе 743 первичных теста. В субботу 284 теста оказались положительными, а в воскресенье - 174", - сказала Стратулат в понедельник.

Всего за неделю было зарегистрировано 1 568 случаев заражения коронавирусом, что на четыре случая больше, чем неделей раньше - с 29 июня по 5 июля. "В общей сложности, в Молдавии было проведено 118 335 тестов. Общее количество зараженных составило 19 382 человека. Из них 12 793 вылечились, скончались 642 человека", - отметила пресс-секретарь.

Она уточнила, что общее число активных случаев в Молдавии составляет 5 947. В тяжелом состоянии находятся 362 человека.

В Молдавии до 15 июля действует режим чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Это означает, что практически нет запретов на экономическую деятельность при обязательном соблюдении социальной дистанции и других мер предосторожности. Пока не работают детские сады и дошкольные учреждения, детские лагеря, парки развлечений, бассейны. Также запрещены массовые мероприятия с участием более 50 человек, а также свадьбы, крестины и другие церемонии.

Молдавские власти намеревались с 15 июля отменить все ограничения. Однако в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом правительство продлило ограничения до 31 июля. С 16 июля откроются только бассейны и можно будет пользоваться раздевалками и душевыми в фитнес-центрах и спортзалах.