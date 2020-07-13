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ТЭК 13.07.2020 13:51

Азербайджан в I полугодии поставил в Украину нефти на $171 млн, доля – 64,5%

Украина в январе-июне 2020 года увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) в 2,4 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года - до 773,515 тыс. тонн.

По данным Государственной таможенной службы, сырье импортировано на сумму $264,688 млн (рост в 1,6 раза).

В том числе из Азербайджана поступило сырье на $170,783 млн (64,52% общего объема импорта), США - на $48,338 млн (18,26%), Ливии - на $45,555 млн (17,21%), других стран - $0,012 млн.

Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина в январе-июне 2020 года и в 2019 году не осуществляла.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, НЕФТЬ, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]