Азербайджан в I полугодии поставил в Украину нефти на $171 млн, доля – 64,5%

Украина в январе-июне 2020 года увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) в 2,4 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года - до 773,515 тыс. тонн.

По данным Государственной таможенной службы, сырье импортировано на сумму $264,688 млн (рост в 1,6 раза).

В том числе из Азербайджана поступило сырье на $170,783 млн (64,52% общего объема импорта), США - на $48,338 млн (18,26%), Ливии - на $45,555 млн (17,21%), других стран - $0,012 млн.

Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина в январе-июне 2020 года и в 2019 году не осуществляла.

Н.Аббасова