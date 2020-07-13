Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9248 RUR   0.024 GBR   2.1509 TRY   0.2477

Цена на нефть

10.07   $/bbl WTI 40.55 0.93 Brent 43.24 0.89

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 13.07.2020 13:55

В ЕС обеспокоены боями на границе Азербайджана и Армении – спецпредставитель на Южном Кавказе

Европейский союз обеспокоен напряженностью на границе Азербайджана и Армении, заявил специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар.

"Очень обеспокоен перестрелкой на армяно-азербайджанской границе. Для обеих стран важно проявлять сдержанность и использовать все каналы связи, как прямые, так и посредством сопредседателей Минской группы", - написал Клаар на своей странице в Twitter.

Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении в воскресенье на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.

Бои в Товузском направлении границы продолжались и в ночь на понедельник. ВС Азербайджана уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки и живую силу противника. При этом в ходе ночных боев погиб азербайджанский офицер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев всю ответственность за инцидент на границе возложил на руководство Армении.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ЕС, ЗАЯВЛЕНИЕ


Похожие новости


Пашинян заверил представителя ЕС в приверженности Армении мирному урегулированию карабахского конфликта Глава МИД Азербайджана представил спецпредставителю ЕС по Южному Кавказу позицию Баку по Карабаху Туск призвал к сдержанности стороны конфликта в Карабахе, не имеющего военного решения ЕС вновь призывает к скорейшему урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе Могерини заверила главу МИД Армении в содействии карабахскому урегулированию В ЕС не видят необходимости менять формат переговоров по Карабаху

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]