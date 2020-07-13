В ЕС обеспокоены боями на границе Азербайджана и Армении – спецпредставитель на Южном Кавказе

Европейский союз обеспокоен напряженностью на границе Азербайджана и Армении, заявил специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар.

"Очень обеспокоен перестрелкой на армяно-азербайджанской границе. Для обеих стран важно проявлять сдержанность и использовать все каналы связи, как прямые, так и посредством сопредседателей Минской группы", - написал Клаар на своей странице в Twitter.

Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении в воскресенье на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.

Бои в Товузском направлении границы продолжались и в ночь на понедельник. ВС Азербайджана уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки и живую силу противника. При этом в ходе ночных боев погиб азербайджанский офицер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев всю ответственность за инцидент на границе возложил на руководство Армении.

А.Мамедов