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Регион 13.07.2020 20:16

Путин и Рахмон обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]