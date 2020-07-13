Путин и Рахмон обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.
"Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.
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