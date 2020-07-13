Путин получил от Эрдогана гарантии доступа иностранцев в Святую Софию

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на значительный общественный резонанс, который вызвало в России решение изменить статус храма Святой Софии в Стамбуле, сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора лидеров двух стран.

"Президент Турции дал соответствующие пояснения, отметив, что доступ к этому уникальному памятнику мировой цивилизации будет гарантирован для всех желающих, включая иностранных граждан, и будет обеспечена сохранность христианских святынь", - говорится в сообщении.

Главы государств договорились и далее поддерживать регулярный диалог, в том числе на высшем уровне.