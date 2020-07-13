Путин и Эрдоган обсудили сирийскую и ливийскую проблематику

Президенты РФ Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре тематику Сирии, Ливии и перспективы возобновления туристических обменов.

"Акцентирована, в частности, важность наращивания усилий по содействию сирийскому урегулированию, в том числе в Астанинском формате - с опорой на договорённости по итогам российско-турецко-иранского саммита (в режиме видеоконференции), состоявшегося 1 июля. Дана высокая оценка взаимодействию по линии министерств обороны России и Турции, позволившему стабилизировать обстановку в Идлибе и на северо-востоке Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, в разговоре президентов вновь подчёркнута необходимость скорейшего прекращения вооружённого противостояния и возврата к переговорному процессу в Ливии на основе решений Берлинской международной конференции, одобренных резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН. "Условлено активизировать совместные политико-дипломатические усилия на данном направлении", - отметили в пресс-службе.

Состоялся также обмен мнениями по отдельным вопросам двусторонней повестки дня, включая перспективы возобновления туристических обменов по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. "Президент России выразил признательность за готовность турецких партнёров оказать помощь ряду российских регионов в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - отметили в Кремле.

Президент Турции поздравил Путина с успешным проведением общенародного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, говорится в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. "Главы государств договорились и далее поддерживать регулярный диалог, в том числе на высшем уровне", - сообщает пресс-служба Кремля.