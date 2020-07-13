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Дальнее зарубежье 13.07.2020 17:17

Путин и президент Алжира обсудили координацию на нефтяном рынке, борьбу с коронавирусом и ситуацию в Ливии - Кремль

Президент России Владимир Путин и президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун обсудили по телефону координацию на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения ОПЕК+ и ситуацию в Ливии, сообщила пресс-служба Кремля.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-алжирского стратегического партнерства в различных областях, включая координацию на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения ОПЕК+ и взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении пресс-службы в понедельник.

Теббун поздравил президента России российский народ с успешным проведением голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, отмечается в сообщении.

Президенты также обменялись мнениями по ливийской проблематике.

"Лидеры высказались в поддержку прекращения огня и возобновления межливийского диалога в соответствии с решениями состоявшейся в январе с.г. Берлинской конференции по Ливии и закрепившей их резолюции 2510 Совета Безопасности ООН. Акцентирована необходимость консолидации международных усилий по политико-дипломатическому урегулированию кризиса в Ливии", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, АЛЖИР, ПРЕЗИДЕНТЫ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]