Путин и президент Алжира обсудили координацию на нефтяном рынке, борьбу с коронавирусом и ситуацию в Ливии - Кремль

Президент России Владимир Путин и президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун обсудили по телефону координацию на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения ОПЕК+ и ситуацию в Ливии, сообщила пресс-служба Кремля.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-алжирского стратегического партнерства в различных областях, включая координацию на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения ОПЕК+ и взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении пресс-службы в понедельник.

Теббун поздравил президента России российский народ с успешным проведением голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, отмечается в сообщении.

Президенты также обменялись мнениями по ливийской проблематике.

"Лидеры высказались в поддержку прекращения огня и возобновления межливийского диалога в соответствии с решениями состоявшейся в январе с.г. Берлинской конференции по Ливии и закрепившей их резолюции 2510 Совета Безопасности ООН. Акцентирована необходимость консолидации международных усилий по политико-дипломатическому урегулированию кризиса в Ливии", - говорится в сообщении.