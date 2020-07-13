Добыча нефти в мире в 2019г упала на 0,7% - до 75,3 млн б/с, доля ОПЕК снизилась до 39% - ОПЕК

Производство нефти (без учета газоконденсата и других жидких углеводородов) в мире в 2019 году снизилось на 0,7% и составило 75,26 млн баррелей в сутки (б/c), говорится в ежегодном обзоре ОПЕК.

Ранее компания ВР в своем статистическом обзоре привела данные по мировому производству нефти (с учетом конденсата и других жидких углеводородов) - 95,2 млн б/с, что на 0,1% меньше, чем годом ранее.

Согласно отчету ОПЕК, страны картеля в 2019 году произвели 29,38 млн б/с нефти, что на 6% меньше, чем годом ранее, при этом доля в мировом производстве снизилась с 41% в 2018 году до 39% в 2019 году.

В частности, Саудовская Аравия снизила добычу нефти на 4,9% - до 9,8 млн б/с, Кувейт - на 2,2% - до 2,7 млн б/с, Ангола на 6,8% - до 1,37 млн б/с, Алжир на 1,6% - до 1 млн б/с. В то же время ОАЭ увеличили производство на 1,6% - до 3, 06 млн б/с, Ирак нарастил его на 3,8% - до 4,58 млн б/с.

Сильнее всех упала добыча в странах ОПЕК, в отношении которых действуют санкции США: в Иране - на 33,7%, до 2,36 млн б/с, а также в Венесуэле - до 1 млн б/с (на 33% меньше).

Россия в 2019 году добывала 10,625 млн б/с, что на 0,9% больше, чем годом ранее, США - 12,2 млн б/с (на 11,3% больше), подсчитала ОПЕК.

Согласно отчету ВР, производство жидких углеводородов в Саудовской Аравии в 2019 году снизилось на 3,5% - до 11,8 млн б/с, в России выросло на 0,9 - до 11,54 млн б/с, в США рост составил 11% - до 17,05 млн б/с.