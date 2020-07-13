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Происшествия 13.07.2020 16:09

МЧС ликвидировало пожар на АЗС ЛУКОЙЛ на западе Азербайджана

Пожар на автозаправочной станции (АЗС) «ЛУКОЙЛ» в Гяндже (на западе страны) потушен, сообщает МЧС Азербайджана.

«На АЗС «ЛУКОЙЛ» в Гяндже в понедельник произошел пожар. Очаг возгорания зафиксирован в 50-тонном подземном резервуаре, где содержалось 7,2 тонн бензина. Прибывшим на место пожарным отрядам удалось погасить пламя, а также защитить от огня находящиеся недалеко другие резервуары с топливом, в частности один 50-тонный резервуар с бензином и три 25-тонных резервуара с бензином и дизельным топливом», - отмечается в сообщении МЧС.

Группа «ЛУКОЙЛ» функционирует в нефтегазовом секторе Азербайджана с 1994 года и представлена на территории страны двумя дочерними организациями.

Компания имеет 10%-ную долю в проектах «Шах-Дениз» и «Южно-Кавказский трубопровод», а также участвует в реализации нефтепродуктов на розничном рынке Азербайджана через сеть из около 70 АЗС, оперирующих под брендом ЛУКОЙЛ.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗС, ЛУКОЙЛ, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]