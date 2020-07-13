Акционеры СК AtaSigorta в августе обсудят стратегию до 2024г

Акционеры страховой компании «AtaSigorta» на общем годовом собрании 11 августа обсудят стратегический план на 2020-2023гг, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

«Акционеры СК обсудят продление полномочий правления, выберут членов Ревизионной комиссии, утвердят инвестиционную политику СК и положение об инвестиционной комиссии, а также стратегический план компании на 2020-2023гг», - отметили в компании.

Кроме этого, акционерам компании предстоит решить вопрос о создании комиссии по бонусам и награждению и утверждении ее положения.

AtaSigorta получила лицензию на страховую деятельность в сентябре 2004 года. Единственным акционером компании является инвестиционный AtaHolding. Компания, входит в число 15 ведущих страховых компаний Азербайджана. Уставный капитал компании составляет 14,6 млн манатов.

А.Мамедов