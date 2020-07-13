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Финансы 13.07.2020 16:12

Акционеры СК AtaSigorta в августе обсудят стратегию до 2024г

Акционеры страховой компании «AtaSigorta» на общем годовом собрании 11 августа обсудят стратегический план на 2020-2023гг, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

«Акционеры СК обсудят продление полномочий правления, выберут членов Ревизионной комиссии, утвердят инвестиционную политику СК и положение об инвестиционной комиссии, а также стратегический план компании на 2020-2023гг», - отметили в компании.

Кроме этого, акционерам компании предстоит решить вопрос о создании комиссии по бонусам и награждению и утверждении ее положения.

AtaSigorta получила лицензию на страховую деятельность в сентябре 2004 года. Единственным акционером компании является инвестиционный AtaHolding. Компания, входит в число 15 ведущих страховых компаний Азербайджана. Уставный капитал компании составляет 14,6 млн манатов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СК, АКЦИОНЕРЫ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]