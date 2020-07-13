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Дальнее зарубежье 13.07.2020 16:20

Столтенберг: необходимо новое соглашение о разоружении

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает необычайную активность российских подлодок в Атлантике, а также выступает за новые мировые договоренности о разоружении.

"Атлантика остается для нас центром, мы - региональный союз. Тут, кстати, много всего происходит, в последние годы мы зафиксировали в Атлантике самую большую активность российских подлодок за всю историю", - сказал Столтенберг в интервью издательской группе Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По его словам, Россия в настоящее время модернизирует свои военные мощности и показывает готовность их использовать.

"Мы видели это в Грузии и на Украине. Размещение оружия, такого, как ракеты SSC-8 (крылатая ракета 9М729), представляет для нас особую причину для беспокойства, поскольку это привело к окончанию договора РСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности)", - указал генсек НАТО.

Также альянс обеспокоен другими российскими военными разработками.

"Нам нужно новое соглашение о разоружении, а не новые гонки вооружений", - заключил Столтенберг.

ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс ракет: запретил производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

США 2 февраля 2019 года объявили, что приостанавливают участие в ДРСМД, а через шесть месяцев, то есть 2 августа, выйдут из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. Администрация США считает, что российская ракета 9М729 по своим параметрам нарушает договор. В декабре 2018 года госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать эту ракету. Россия отвергла обвинения американской стороны, выдвинув встречные претензии к США.

В ответ на решение США 2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет. Одновременно он объявил односторонний мораторий на размещение средств наземного базирования среднего радиуса действия в любом регионе, пока там не появятся соответствующие американские вооружения. 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД, он вступил в силу в тот же день.

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Тэги: НАТО, АТЛАНТИКА, РОССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]