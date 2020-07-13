Столтенберг: необходимо новое соглашение о разоружении

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает необычайную активность российских подлодок в Атлантике, а также выступает за новые мировые договоренности о разоружении.
"Атлантика остается для нас центром, мы - региональный союз. Тут, кстати, много всего происходит, в последние годы мы зафиксировали в Атлантике самую большую активность российских подлодок за всю историю", - сказал Столтенберг в интервью издательской группе Redaktionsnetzwerk Deutschland.
По его словам, Россия в настоящее время модернизирует свои военные мощности и показывает готовность их использовать.
"Мы видели это в Грузии и на Украине. Размещение оружия, такого, как ракеты SSC-8 (крылатая ракета 9М729), представляет для нас особую причину для беспокойства, поскольку это привело к окончанию договора РСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности)", - указал генсек НАТО.
Также альянс обеспокоен другими российскими военными разработками.
"Нам нужно новое соглашение о разоружении, а не новые гонки вооружений", - заключил Столтенберг.
ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс ракет: запретил производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.
США 2 февраля 2019 года объявили, что приостанавливают участие в ДРСМД, а через шесть месяцев, то есть 2 августа, выйдут из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. Администрация США считает, что российская ракета 9М729 по своим параметрам нарушает договор. В декабре 2018 года госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать эту ракету. Россия отвергла обвинения американской стороны, выдвинув встречные претензии к США.
В ответ на решение США 2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет. Одновременно он объявил односторонний мораторий на размещение средств наземного базирования среднего радиуса действия в любом регионе, пока там не появятся соответствующие американские вооружения. 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД, он вступил в силу в тот же день.
Лавров призвал коллег из Армении и Азербайджана на фоне вооруженного конфликта на границе к немедленному прекращению огня
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Нахчыване
Мамедъяров в беседе с Лавровым назвал неприемлемыми действия Армении на границе с Азербайджаном
Множество компаний, несмотря на санкции США, помогает Венесуэле поддерживать нефтяной экспорт - доклад
Налоговая служба Азербайджана увеличила поступления в госбюджет в I полугодии на 10%
Акционеры СК AtaSigorta в августе обсудят стратегию до 2024г
Более 110 кубинских врачей прибыли в Азербайджан в помощь для борьбы с коронавирусом
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вылечились больше, чем заразились
МЧС ликвидировало пожар на АЗС ЛУКОЙЛ на западе Азербайджана
ИВ Абшеронского района направит 276 тыс. манатов на ремонт жилфонда Хырдалана
ИВ Сальянского района направит около 600 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Гахского района направит свыше 650 тыс. манатов на благоустройство и ремонт
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
“Nar” и TƏBİB стартуют конкурс “Герои Дня”
Подарок для абонентов Bakcell, использующих мобильное приложение
Развивайте своё фермерское хозяйство с новой агрокредитной кампанией AccessBank!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог