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Здравоохранение 13.07.2020 16:39

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вылечились больше, чем заразились

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 529 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровело 547 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 7 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 24570, число вылечившихся – 15640, общее число умерших составило 313.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 8,617 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 8,015 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 576,249 тыс. тестов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]