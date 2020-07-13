В Азербайджане за сутки от COVID-19 вылечились больше, чем заразились

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 529 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровело 547 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 7 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 24570, число вылечившихся – 15640, общее число умерших составило 313.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 8,617 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 8,015 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 576,249 тыс. тестов.

Х.Насирзаде