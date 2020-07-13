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СНГ 13.07.2020 20:42

Президент Швейцарии собирается в Донбасс, сообщает офис Зеленского

Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаруга 20-23 июля посетит Украину с государственным визитом по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

"Программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате с глазу на глаз и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене", - сообщает в понедельник пресс-служба президента Украины.

Зеленский и Зоммаруга совершат совместную рабочую поездку в Донбасс для ознакомления с ситуацией с безопасностью и социально-экономической ситуацией в регионе, а также состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи, отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ШВЕЙЦАРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]