Президент Швейцарии собирается в Донбасс, сообщает офис Зеленского

Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаруга 20-23 июля посетит Украину с государственным визитом по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

"Программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате с глазу на глаз и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене", - сообщает в понедельник пресс-служба президента Украины.

Зеленский и Зоммаруга совершат совместную рабочую поездку в Донбасс для ознакомления с ситуацией с безопасностью и социально-экономической ситуацией в регионе, а также состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи, отмечается в сообщении.