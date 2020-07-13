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Регион 13.07.2020 18:17

В ЕС раскритиковали Турцию за решения по Святой Софии и нефтегазовые исследования в восточном Средиземноморье

Главы МИД стран ЕС в понедельник подвергли Турцию критике за решения по изменению статуса музейного комплекса Святой Софии в Стамбуле.

"То, что происходит со Святой Софией - это удар", - сказал журналистам в Брюсселе глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.

Кроме того, Анкара подверглась критике со стороны ЕС и в связи с бурением на нефть и газ в водах восточного Средиземноморья. На прошлой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель посетил Турцию и обсудил эту проблему, существующую между Турцией, Грецией и Кипром.

По словам Борреля, "отношения с Турцией в настоящий момент не особенно хороши".

Недавно турецкие суда, снабженные оборудованием для изыскания и бурения на нефть и газ, в сопровождении военных кораблей проводили исследования в водах, которые Кипр считает своей эксклюзивной экономической зоной. Анкара в свою очередь обосновала свои действия защитой своих интересов, когда речь идет о Турецкой республике Северного Кипра, которую признает лишь Турция.

Глава МИД Швеции Анн Линде отметила в свою очередь, что события в Средиземноморье "вызывают обеспокоенность" у ЕС.

В пятницу на минувшей неделе президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ об изменении статуса Святой Софии. Этим указом предусмотрен перевод объекта в собственность Управления по религиозным делам Турции, вследствие чего он откроется как мечеть, в которой будет возможно совершать отправление мусульманского культа.

До этого в пятницу Государственный совет Турции - высший суд по административным делам - отменил решение правительства страны от 1934 года, в соответствии с которым собор Святой Софии в Стамбуле получал статус музея.

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, там состоялось чтение Корана. Спустя неделю Эрдоган поручил изучить возможность превращения собора Святой Софии в мечеть. Позже министр юстиции Абдулхамит Гюль и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу высказались за то, чтобы собор снова стал мечетью.

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Тэги: ЕС, МИД, ТУРЦИЯ, КРИТИКА


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