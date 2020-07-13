Мировые расходы на ИТ упадут на 7,3% в 2020 году - Gartner

Исследовательская компания Gartner Inc. прогнозирует снижение мировых расходов на информационные технологии (ИТ) в 2020 году на 7,3% - до $3,5 трлн.

В конце мая аналитики предполагали падение показателя на 8%.

"По-прежнему ожидается, что общие расходы на ИТ резко сократятся в 2020 году, но будут восстанавливаться быстрее и плавнее, чем экономика в целом", - полагает вице-президент Gartner по исследованиям Джон-Дэвид Лавлок.

Пандемия COVID-19 заставляет все организации - от кинотеатров до банков - проявлять творческий подход и оставаться на плаву при отсутствии физических контактов с клиентами. В результате "ИТ-директора с меньшим количеством денежных средств должны стать более цифровизованными, чем они изначально планировали в начале 2020 года", говорится в сообщении.

В текущем году все секторы рынка продемонстрируют падение, наиболее сильно сократятся затраты на устройства и дата-центры.

Переход на удаленную работу из-за карантинных мер вызвал временный всплеск покупок техники. Однако не ожидается, что расходы на устройства смогут вернуться к объемам 2019 года в ближайшее время, полагают в Gartner.