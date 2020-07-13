Мировые расходы на ИТ упадут на 7,3% в 2020 году - Gartner

Исследовательская компания Gartner Inc. прогнозирует снижение мировых расходов на информационные технологии (ИТ) в 2020 году на 7,3% - до $3,5 трлн.
В конце мая аналитики предполагали падение показателя на 8%.
"По-прежнему ожидается, что общие расходы на ИТ резко сократятся в 2020 году, но будут восстанавливаться быстрее и плавнее, чем экономика в целом", - полагает вице-президент Gartner по исследованиям Джон-Дэвид Лавлок.
Пандемия COVID-19 заставляет все организации - от кинотеатров до банков - проявлять творческий подход и оставаться на плаву при отсутствии физических контактов с клиентами. В результате "ИТ-директора с меньшим количеством денежных средств должны стать более цифровизованными, чем они изначально планировали в начале 2020 года", говорится в сообщении.
В текущем году все секторы рынка продемонстрируют падение, наиболее сильно сократятся затраты на устройства и дата-центры.
Переход на удаленную работу из-за карантинных мер вызвал временный всплеск покупок техники. Однако не ожидается, что расходы на устройства смогут вернуться к объемам 2019 года в ближайшее время, полагают в Gartner.
Конфликт Азербайджана и Армении подтверждает необходимость мониторинга ОБСЕ - ЕС
Минобороны Азербайджана обвиняет армянских военных в обстреле из гаубицы приграничного села
Минобороны Азербайджана опровергло информацию о минометном обстреле армянского села на границе
Медь подорожала выше $2,98 за фунт впервые с апреля 2019 года
Венгерская MVM покупает у E.ON газовую розницу в Чехии
ИВ Абшеронского района направит 276 тыс. манатов на ремонт жилфонда Хырдалана
ИВ Сальянского района направит около 600 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Гахского района направит свыше 650 тыс. манатов на благоустройство и ремонт
Президент Швейцарии собирается в Донбасс, сообщает офис Зеленского
Путин и Рахмон обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня - Кремль
В мире все больше людей страдают от голода, в 2020 ситуация ухудшится - ООН
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
“Nar” и TƏBİB стартуют конкурс “Герои Дня”
Подарок для абонентов Bakcell, использующих мобильное приложение
Развивайте своё фермерское хозяйство с новой агрокредитной кампанией AccessBank!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог