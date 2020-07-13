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Дальнее зарубежье 13.07.2020 21:14

Путин желает президенту Бразилии скорейшего выздоровления

Президент России Владимир Путин пожелал своему бразильскому коллеге Жаиру Болсонару, заразившемуся COVID-19, скорейшего выздоровления, и выразил надежду на продолжение сотрудничества.

"Хотел бы выразить Вам искренние слова поддержки и пожелания скорейшего и полного выздоровления", - говорится в телеграмме бразильскому президенту, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что присущие Болсонару жизненная энергия и стойкость помогут тому победить опасное заболевание.

"Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и плодотворной совместной работы", - добавил президент России.

На минувшей неделе бразильские СМИ сообщили, что у Болсонару выявили заражение COVID-19 после появления признаков респираторного заболевания.

Вместе с тем, Болсонару до этого был известен, как один из немногих лидеров государств, который не придает особого значения эпидемии COVID-19, из-за чего его неоднократно подвергали критике как внутри, так и вне Бразилии.

Бразилия находится на втором месте в мире по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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Тэги: РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, COVID


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]