Путин желает президенту Бразилии скорейшего выздоровления

Президент России Владимир Путин пожелал своему бразильскому коллеге Жаиру Болсонару, заразившемуся COVID-19, скорейшего выздоровления, и выразил надежду на продолжение сотрудничества.

"Хотел бы выразить Вам искренние слова поддержки и пожелания скорейшего и полного выздоровления", - говорится в телеграмме бразильскому президенту, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что присущие Болсонару жизненная энергия и стойкость помогут тому победить опасное заболевание.

"Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и плодотворной совместной работы", - добавил президент России.

На минувшей неделе бразильские СМИ сообщили, что у Болсонару выявили заражение COVID-19 после появления признаков респираторного заболевания.

Вместе с тем, Болсонару до этого был известен, как один из немногих лидеров государств, который не придает особого значения эпидемии COVID-19, из-за чего его неоднократно подвергали критике как внутри, так и вне Бразилии.

Бразилия находится на втором месте в мире по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19.