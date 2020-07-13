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Финансы 13.07.2020 22:47

Народный банк Китая в понедельник влил $7 млрд в финсистему за счет РЕПО

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в понедельник влил в финансовую систему 50 млрд юаней ($7,15 млрд) за счет обратного РЕПО.

Процентная ставка по семидневным операциям составила 2,2% годовых.

"Целью этого шага является поддержание разумной и достаточной ликвидности в банковской системе", - говорится в сообщении НБК.

ЦБ провел операции РЕПО в июле впервые.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ЦБ, РЕПО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]