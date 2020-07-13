Народный банк Китая в понедельник влил $7 млрд в финсистему за счет РЕПО

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в понедельник влил в финансовую систему 50 млрд юаней ($7,15 млрд) за счет обратного РЕПО.

Процентная ставка по семидневным операциям составила 2,2% годовых.

"Целью этого шага является поддержание разумной и достаточной ликвидности в банковской системе", - говорится в сообщении НБК.

ЦБ провел операции РЕПО в июле впервые.