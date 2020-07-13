Налоговая служба Азербайджана увеличила поступления в госбюджет в I полугодии на 10%

Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана в январе-июне 2020 года по линии Государственной налоговой службы составили 4 млрд 5,651 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственной налоговой службе.
Как сообщалось ранее, в первом полугодии 2019 года налоговые поступления в госбюджет составили 3 млрд 632,8 млн манатов. Таким образом, в первом полугодии 2020 года налоговые поступления в госбюджет выросли на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Налоговые поступления в госбюджет на 2020 год по линии Налоговой службы запланированы на уровне 7 млрд 875 млн манатов. По итогам 2019 года налоговые поступления в госбюджет составили 7 млрд 672,556 млн манатов.
А.Мамедов
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