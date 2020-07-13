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Финансы 13.07.2020 17:04

Налоговая служба Азербайджана увеличила поступления в госбюджет в I полугодии на 10%

Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана в январе-июне 2020 года по линии Государственной налоговой службы составили 4 млрд 5,651 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственной налоговой службе.

Как сообщалось ранее, в первом полугодии 2019 года налоговые поступления в госбюджет составили 3 млрд 632,8 млн манатов. Таким образом, в первом полугодии 2020 года налоговые поступления в госбюджет выросли на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Налоговые поступления в госбюджет на 2020 год по линии Налоговой службы запланированы на уровне 7 млрд 875 млн манатов. По итогам 2019 года налоговые поступления в госбюджет составили 7 млрд 672,556 млн манатов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БЮДЖЕТ, НАЛОГИ, ПОСТУПЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]