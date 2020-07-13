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СНГ 13.07.2020 19:18

В МВД Белоруссии готовы "эффективно блокировать" интернет-ресурсы в случае угрозы нацбезопасности

В министерстве внутренних дел Белоруссии заявили, что блокировать интернет-ресурсы глупо, но при необходимости можно.

"Мое личное мнение, что с технической точки зрения нельзя, с информационной - просто глупо блокировать не только телеграмм-каналы, но и какие-либо ресурсы, потому что интернет нельзя запретить, как нельзя запретить воздух", - заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич в ходе online-конференции в понедельник.

Вместе с тем, отметил он, "в случае угрозы национальной безопасности, в случае угрозы любой деструктивной информации, будь то направления наркоугрозы и другие направления, мы можем эффективно блокировать доступ пользователей национального сегмента к этим ресурсам".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ИНТЕРНЕТ, БЛОКИРОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]