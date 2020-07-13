В министерстве внутренних дел Белоруссии заявили, что блокировать интернет-ресурсы глупо, но при необходимости можно.

"Мое личное мнение, что с технической точки зрения нельзя, с информационной - просто глупо блокировать не только телеграмм-каналы, но и какие-либо ресурсы, потому что интернет нельзя запретить, как нельзя запретить воздух", - заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич в ходе online-конференции в понедельник.

Вместе с тем, отметил он, "в случае угрозы национальной безопасности, в случае угрозы любой деструктивной информации, будь то направления наркоугрозы и другие направления, мы можем эффективно блокировать доступ пользователей национального сегмента к этим ресурсам".