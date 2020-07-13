Переговоры Мишустина с премьером Белоруссии пройдут в Москве 14 июля - пресс-служба правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник в Москве обсудит со своим белорусским коллегой Романом Головченко взаимодействие двух стран в торгово-экономической сфере, а также реализацию крупных совместных проектов.

"14 июля в Москве председатель правительства РФ Мишустин проведет переговоры с премьер-министром Республики Белоруссия Головченко. Предполагается, что главы правительств обсудят широкий круг актуальных вопросов российско-белорусских отношений и интеграции в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

"Особое внимание на переговорах будет уделено тематике взаимодействия в торгово-экономической сфере, реализации крупных совместных проектов", - отметили в пресс-службе.