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СНГ 13.07.2020 19:39

Переговоры Мишустина с премьером Белоруссии пройдут в Москве 14 июля - пресс-служба правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник в Москве обсудит со своим белорусским коллегой Романом Головченко взаимодействие двух стран в торгово-экономической сфере, а также реализацию крупных совместных проектов.

"14 июля в Москве председатель правительства РФ Мишустин проведет переговоры с премьер-министром Республики Белоруссия Головченко. Предполагается, что главы правительств обсудят широкий круг актуальных вопросов российско-белорусских отношений и интеграции в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

"Особое внимание на переговорах будет уделено тематике взаимодействия в торгово-экономической сфере, реализации крупных совместных проектов", - отметили в пресс-службе.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ПРЕМЬЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]