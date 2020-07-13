ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Нахчыване

Вооруженные силы Армении 12-13 июля обстреливали позиции азербайджанских военных в Нахчыванской Автономной респубблике, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
"С 22:45 12 июля до 00:40 13 июля подразделения вооруженных сил Армении, применяя крупнокалиберное оружие, подвергли обстрелу наши оборонительные позиции в направлении районов Шахбуз и Джульфа", - отмечается в сообщении.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел с использованием трассирующих и зажигательных снарядов привел к поджогу до 5 гектаров территории вышеупомянутых пунктов.
"Ответным огнем противник был подавлен. Наши войска полностью контролируют оперативную обстановку", - подчеркивает Минобороны.
Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении в воскресенье на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.
Бои в Товузском направлении границы продолжались и в ночь на понедельник. ВС Азербайджана уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки и живую силу противника. При этом в ходе ночных боев погиб азербайджанский офицер.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев всю ответственность за инцидент на границе возложил на руководство Армении.
Х.Насирзаде
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